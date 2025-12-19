В Москве при столкновении электробуса и трамвая пострадали пять человек

Уточняется, что среди пострадавших были двое водителей и три пассажира электробуса.

В Москве в результате столкновения электробуса и трамвая пострадали пять человек. Об этом сообщает агентство "Москва".

Инцидент произошел сегодня днем 8 января на проспекте Мира. В результате столкновения с электробусом трамвай сошел с рельсов. Из-за ДТП задерживались трамваи трех других маршрутов.

Сперва сообщалось об одном пострадавшем в результате происшествия. Позже стало известно, что в ДТП пострадали пять человек. Трое от госпитализации отказались. Уточняется, что среди пострадавших были двое водителей и три пассажира электробуса. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Движение трамваем восстановлено.

