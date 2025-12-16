Атомоход "Архангельск" выполнил стрельбу ракетой "Оникс" в Баренцевом море

Северный флот России рассказал об успешном завершении тренировки.

Российский атомный подводный крейсер "Архангельск" выполнил из подводного положения стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, расположенной в Баренцевом море. Соответствующими данными с маневров поделились представители пресс-службы Северного флота страны. Военнослужащие отметили, что условная мишень находилась от крейсера на удалении, превышающем 200 километров. Согласно данным объективного контроля головная часть ракеты успешно поразила морскую цель. На время проведения учебных мероприятий район ракетных стрельбы был закрыт от гражданского судоходства и полетов пассажирской авиации. Эти меры обеспечивались за счет экипажей кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер Северного флота "Архангельск" из подводного положения выполнил стрельбу крылатой ракетой "Оникс" по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника и находившейся на удалении свыше 200 километров. пресс-служба Северного флота России

Напомним, что атомный подводный крейсер "Архангельск" считается судном проекта 885М "Ясень-М". Речь идет о модифицированной версии подводных лодок четвертого поколения, в котором фиксируется пониженный уровень акустического поля. В состав Военно-морского флота страны корабль был зачислен в декабре 2024 года. Атомоходы проекта "Ясень-М" разрабатывались проектно-конструкторским бюро "Малахит". Крейсеры обладают эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением (РЭБ). Данные виды оружия позволяют морякам выполнять задачи в любых районах акватории Мирового океана.

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Фото и видео: Пресс-служба Северного флота