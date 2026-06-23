Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Баренцева и Норвежского морей. Соответствующее заявление журналистам сделали представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что самолеты сопровождались экипажами истребителей МиГ-31 от Военно-комических сил России.

Продолжительность полета составила около 16 часов. В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 отработали дозаправку топливом в воздухе. пресс-слуужба Минобороны России

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Фото и видео: Минобороны России