Атомный ледокол "Сибирь" экстренно прибыл в Финский залив спасать суда ото льда

Минтранс впервые запросил помощь "Росатома" для проводки кораблей на Северо-Западе.

В замерзающий Финский залив экстренно перебросили два мощных ледокола из Арктического бассейна. Атомоход "Сибирь" и дизель-электрический ледокол "Мурманск" придут на помощь торговым судам, оказавшимся в сложной ледовой обстановке. Об этом 18 февраля сообщает 47News.

К полудню среды атомный ледокол "Сибирь", которым управляет ФГУП "Атомфлот", уже добрался до якорной стоянки в районе нефтяного порта Приморск в Ленинградской области. Как пояснил глава "Росатома" Алексей Лихачев, госкорпорация оперативно откликнулась на запрос Минтранса об организации ледокольных проводок. Лихачев подчеркнул, что просьба перебросить атомный ледокол на Северо-Запад поступила впервые за долгие годы.

Второй ледокол, дизель-электрический "Мурманск", пока находится в пути, но уже готовится войти в российские территориальные воды. Судно вышло из Архангельска 2 февраля и сейчас огибает эстонский остров Хийумаа.

Портовая администрация Большого порта Петербурга утром 18 февраля получила уведомление о заходе ледокола за 24 часа. Ожидается, что "Мурманск" прибудет в родной город вечером 19 февраля.

Ранее Piter.TV сообщал, что Балтийский завод установил второй жилой блок на атомный ледокол "Чукотка".

Фото: Telegram / ОСК