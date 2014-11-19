Три моряка пострадали во время пожара на атомном авианосце в США

Пожар вспыхнул на борту атомного авианосца в США. ЧП произошло во время планового обслуживания судна. Сообщается, что пострадали три моряка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на институт ВМС США.

На авианосце USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) на этой неделе произошел пожар во время планового технического обслуживания на военно-морской верфи Норфолка в Портсмуте, штат Вирджиния. Сообщают в публикации института ВМС США

Известны и подобности случившегося. Пожар сразу же потушили, а пострадавшим на месте оказали экстренную помощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Затем все сотрудники вернулись к плановой работе.

