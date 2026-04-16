Южное командование США сообщило об ударе по лодке, занимающейся развитием наркотрафика.

Южное командование американских Вооруженных сил сообщило через социальные сети об очередном ракетной ударе по гражданскому судну, которое находилось в акватории Тихого океана. По информации от западных военнослужащих, объект якобы использовался латиноамериканскими наркоторговцами для транспортировки запрещенных веществ для продажи. Известно, что операция проведена Пентагоном в восточной части океана. Жертвами признаны три человека.

По приказу главы Южного командования Фрэнсиса Донована объединенная оперативная группа "Южное копье" нанесла 15 апреля летальный удар по судну. заявление от Южного командования

Согласо имеющимся у Вашингтона разведывательным сведениям, поврежденное судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков. таким образом оно использовалось нарушителями для поддержания наркотрафика в регионе.

Ранее, 10 февраля, США нанесли удар по предполагаемому судну наркотеррористов

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / U.S. Southern Command