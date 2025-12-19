В Пентагоне сообщили об атаке в Тихом океане.

Южное командование вооруженных сил сообщило через социальные сети об очередном ударе по судну в акватории Тихого океана,которое якобы принадлежало представителям наркотических картелей. Специалисты объяснили, что Объединённая оперативная группа "Южное копье" совершила летальный кинетический удар по объекту, который эксплуатируется террористическими организациями, признанными террористическими.

Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по незаконному обороту наркотиков. В результате удара были ликвидированы два наркотеррориста, один человек выжил. Южное командование

Командование добавило, что связалось с Береговой охраной США для спасения выжившего.

Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / U.S. Southern Command