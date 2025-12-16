Под Выборгом обнаружен крупный склад с коноплей

У 39-летнего предпринимателя в промышленном помещении нашли 79 кустов растений.

Полицейские ликвидировали крупный склад запрещенных веществ в Выборгском районе. У предпринимателя 39 лет в промышленном помещении обнаружили 79 кустов растений, 22 из которых – конопля, а также три пакета с частями наркосодержащего растения общим весом 5,4 килограммов, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Оставшиеся вещества будут исследованы в ходе дальнейшей экспертизы. Также задержан 38-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде ареста.

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Видео: пресс-служба МВД России