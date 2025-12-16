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У гражданина Франции в Пулково обнаружили марихуану

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Экспертиза показала, что изъятое – это каннабис массой 0,34 грамма.

Таможенники аэропорта Пулково нашли марихуану в багаже гражданина Франции, который прилетел из Лондона транзитом через Стамбул. Там были гриндер для табака с веществом зелено-коричневого цвета, а также зип-пакеты, сообщили в СЗТУ 4 июня. 

Экспертиза показала, что изъятое – это каннабис массой 0,34 грамма. По словам мужчины, он регулярно путешествует с наркотиком по миру. В отношении иностранца 24 лет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств). 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала подозреваемого в контактном сбыте наркотиков в Кировском районе. 

Видео, фото: пресс-служба СЗТУ 

Теги: наркотики, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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