Полуденный выстрел прозвучал в честь Дня строителей с Петропавловской крепости

Выстрел из пушки произвел воспитанник Морской технической академии имени адмирала Синявина.

В среду в полдень с Петропавловской крепости прозвучал праздничный залп, посвящённый Дню строителя. Традиция существует в Петербурге уже 12 лет. Каждый год в ней принимают участие представители строительных компаний и студенты учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров для строительства, сообщил портал "Строительный Петербург".

Главным героем церемонии стал воспитанник Морской технической академии имени адмирала Синявина Дмитрий Шимановский. Юноша победил в конкурсе профессионального мастерства в номинации "Лучший каменщик — 2026" и получил право дать залп.

Я выбрал профессию печника, потому что мне кажется, что это перспективная профессия. В будущем она, я думаю, будет в топе, в пике Дмитрий Шимановский, учащийся.

У Дмитрия есть интеллектуальные нарушения, но на своем примере он показал, что мастерство не зависит от диагноза. Его наставник Алла Гребенюк, которая присутствовала на мероприятии рассказала, что в победу было вложено много сил и труда.

В церемонии выстрела из пушки также участвовали руководители строительных компаний Санкт-Петербурга и главы городских профильных комитетов и служб.

Видео: портал "Строительный Петербург"