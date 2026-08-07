Полуденный выстрел прозвучал в честь Дня строителей с Петропавловской крепости

В среду в полдень с Петропавловской крепости прозвучал праздничный залп, посвящённый Дню строителя. Традиция существует в Петербурге уже 12 лет. Каждый год в ней принимают участие представители строительных компаний и студенты учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров для строительства, сообщил портал "Строительный Петербург".
Главным героем церемонии стал воспитанник Морской технической академии имени адмирала Синявина Дмитрий Шимановский. Юноша победил в конкурсе профессионального мастерства в номинации "Лучший каменщик — 2026" и получил право дать залп.
Я выбрал профессию печника, потому что мне кажется, что это перспективная профессия. В будущем она, я думаю, будет в топе, в пике
Дмитрий Шимановский, учащийся.
У Дмитрия есть интеллектуальные нарушения, но на своем примере он показал, что мастерство не зависит от диагноза. Его наставник Алла Гребенюк, которая присутствовала на мероприятии рассказала, что в победу было вложено много сил и труда.
В церемонии выстрела из пушки также участвовали руководители строительных компаний Санкт-Петербурга и главы городских профильных комитетов и служб.
Видео: портал "Строительный Петербург"
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