Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

Американские военнослужащие 30 декабря совершили ракетный удар по якобы перевозившему наркотики судну, находившемуся в Восточной части Тихого океана. Соответствующей информацией с журналистами поделилось Южное командование. Иностранные специалисты из Пентагона уведомили подписчиков в социальных сетях о том, что могут подтвердить гибель двоих человек. Предположительно, они перевозили запрещенные вещества. Данная задача операции "Южное копье" признана успешно выполненной. Приказ о нанесении удара был дан шефом военного министерства США Питом Хегсетом.

Разведка подтвердила, что судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика. пост Южного командования ВС США

Также 18 декабря США заявили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / U.S. Southern Command