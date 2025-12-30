  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:52
51
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Пентагон: США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане

0 0

Американские военнослужащие 30 декабря совершили ракетный  удар по якобы перевозившему наркотики судну, находившемуся в Восточной части Тихого океана. Соответствующей информацией с журналистами поделилось Южное командование. Иностранные специалисты из Пентагона уведомили подписчиков в социальных сетях о том, что могут подтвердить гибель двоих человек. Предположительно, они перевозили запрещенные вещества. Данная задача операции "Южное копье" признана успешно выполненной. Приказ о нанесении удара был дан шефом военного министерства США Питом Хегсетом.

Разведка подтвердила, что судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика.

пост Южного командования ВС США

Также 18 декабря США заявили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / U.S. Southern Command

Теги: пентагон, тихий океан, южное командование
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии