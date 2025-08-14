Апрель сделал путешествия доступнее на горнолыжных и южных курортах России

Туристам предложили выгодные цены на проживание в российских курортах в апреле.

В апреле стоимость проживания на популярных российских курортах снизилась, что делает отдых более доступным для туристов, сообщили аналитики сервиса бронирования OneTwoTrip. Сравнение с мартовскими показателями показало существенное падение цен.

Средняя стоимость ночёвки на курорте "Роза Хутор" упала до 6,8 тысячи рублей, что составило снижение на 42 процента. Проживание в Красной Поляне стало дешевле на 41 процент и теперь стоит 6,7 тысячи рублей за сутки. Эсто-Садок предлагает проживание со скидкой 38 процентов. Кроме этих локаций, сниженные цены распространяются на Архыз, Домбай, Шерегеш и Южно-Сахалинск. Среди популярных направлений также оказались Саранск, Мурманск и Туапсе.

На зарубежных направлениях также наблюдаются выгодные предложения. В Турции ночь в Кемере обойдется в 9,2 тысячи рублей, в Сиде — 11,7 тысячи, а в Белеке — 28 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что бюджетными остаются путешествия во Вьетнам и Таиланд.

При этом по данным Российского союза туриндустрии, спрос на путёвки в Анапу остаётся стабильным и не реагирует на новости о возможном открытии пляжных зон. РСТ подчёркивает, что продажи на этом курорте ещё до подобных прогнозов превышали показатели 2025 года.

