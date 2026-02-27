Два проходческих щита пересекли район будущей станции "Броневая" и продвинулись дальше к "Заставской"

На участке между "Путиловской" и "Каретной" сейчас задействованы три проходческих щита.

Строительство Красносельско-Калининской линии продолжается. В феврале два проходческих щита, работающие в сторону "Каретной", пересекли район будущей станции "Броневая" и продвинулись дальше к "Заставской". За месяц они прошли в общей сложности 450 метров: один тоннель — около 300 метров, второй — примерно 150. Диаметр подземных выработок — 5,6 метра — рассказал портал "Строительный Петербург".

На участке между "Путиловской" и "Каретной" сейчас задействованы три комплекса. Два из них (Ясиноватского машиностроительного завода) идут от "Путиловской", третий — щит "Вера", изготовленный на Обуховском заводе, — движется им навстречу. В 2026 году к работам подключат еще одну машину: ее соберут под землей, после чего ей предстоит пройти почти 4 километра на глубине свыше 60 метров.

Всего на этом отрезке построят около 7 километров тоннелей. Здесь появятся станции "Броневая", "Заставская" с пересадкой на "Московские ворота", "Боровая" и "Каретная".

Осенью прошлого года еще один проходческий щит начал движение к будущей станции "Лиговский проспект-2" и терминалу ВСМ. В рамках третьего пускового участка шестая линия будет продолжена к станции "Суворовская.

Видео: портал "Строительный Петербург"