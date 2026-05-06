В Петербурге собирают новый тоннелепроходческий щит для строительства метро

Новый щит станет четвертым на Красносельско-Калининской линии и шестым действующим под землей в городе.

В Петербурге продолжается подготовка к строительству нового участка Красносельско-Калининской линии метро. В стартовой камере идет сборка крупного тоннелепроходческого комплекса, который будет прокладывать тоннель между станциями "Путиловская" и "Каретная" на глубине более 60 метров. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Общий вес щита составит 300 тонн. Сейчас в стартовой камере специалисты уже установили почти половину необходимых деталей суммарным весом 190 тонн. Следующий этап — монтаж ключевых элементов, включая систему укладки тюбингов и транспортный мост.

Как сообщил губернатор Александр Беглов, новый щит станет четвертым на этой линии и шестым действующим под землей в городе, что является рекордным показателем для петербургского метростроения. Ему предстоит пройти почти четыре километра тоннеля.

Комплекс разработан с учетом современных требований: он оснащен усовершенствованным режущим механизмом и автоматизированной системой управления. Это позволяет оператору отслеживать движение щита и корректировать его работу в режиме реального времени. Подобные технологии уже применяются на других участках — например, аналогичный щит "Вера" работает с осени 2025 года.

Оборудование изготовлено на Обуховском заводе, который поставил метростроителям сразу несколько единиц техники для подземных работ.

Новый участок линии объединит четыре станции — "Броневую", "Заставскую", "Боровую" и "Каретную". Все они будут расположены на большой глубине. Параллельно жители города могут выбрать название для нового щита — голосование проходит онлайн.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"