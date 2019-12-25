Щит "Надежда" почти завершил проходку до станции Каменка

До конца работ на новом участке зеленой линии метро осталось менее 200 метров.

В Санкт-Петербурге тоннелепроходческий щит "Надежда" вышел на финальный этап строительства участка Невско-Василеостровской линии метро. До демонтажного котлована осталось менее 200 метров.

Проходка двухпутного тоннеля началась в сентябре 2024 года от стартового котлована в районе пересечения Туристской улицы и улицы Оптиков. Работы ведутся на отрезке от станции "Беговая" до будущей станции "Каменка" с промежуточной станцией "Богатырская".

Ранее, 05.12, щит прошел участок в районе станции "Богатырская", пересек зону под ЗСД и достиг территории будущей станции "Каменка". На тот момент было пройдено около 4 тысяч метров.

Всего за время работ уложено 2507 колец, что соответствует более 4,5 километров тоннеля. В конце января расстояние до конечной точки составляло менее 600 метров.

Сейчас строительство выходит на завершающую стадию.

Фото: Telegram / "Подземник"