Стены "Старой деревни" украсят уральским голубым мрамором к осени 2026 года

На фиолетовой ветке петербургского метро начался новый этап капремонта. Путевые стены станции отделают натуральным серо-голубым камнем вместо демонтированного уфалейского мрамора.

На станции метро "Старая деревья" (фиолетовая ветка) приступили к очередному этапу капитального ремонта. Об этом сообщил телеграм-канал "Подземник". Путевые стены начали отделывать натуральным камнем – уральским мрамором серо-голубого оттенка. Этот материал придёт на смену ранее демонтированному уфалейскому мрамору.

Как рассказали в телеграм-канале, все работы ведутся исключительно ночью, поэтому станция продолжает работать для пассажиров в обычном режиме. Подрядчик (ООО "ГСК") обязан обеспечить безопасность зоны путевых стен, а также устранить протечки и дефекты конструкций.

Ремонт путевых стен и гранитных полов планируют завершить к осени. По информации из источников, работы могут быть окончены уже в октябре 2026 года. Станция метро "Старая деревня" была открыта 14 января 1999 года в составе участка "Чкаловская" – "Старая деревня". Своё название она получила в честь исторического района. В отделке фасадов и интерьеров станции использовались анодированный алюминий, натуральный мрамор, гранит и сааремский доломит.

Фото: Telegram / Подземник