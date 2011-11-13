Доходный дом на Тележной улице украсили витражи

На фасад доходного дома на Тележной улице, 13, в Петербурге вернулись уникальные витражи. Их установили 21 апреля, сообщили в Смольном.

Зданию свыше 100 лет, до 1917 года оно принадлежало директору правления Русского товарищества тигельных заводов Митрофану Мироненко. В прошлом году стартовал капитальный ремонт фасада: при подготовке проектной документации выявили множественные утраты исторических элементов, в частности, витражей. Один из них был обнаружен в музее Петербургского отделения ВООПИК. Конструкцию спасли местные жители.

Хотя витраж был отреставрирован, хрупкое состояние не позволяло вернуть его на прежнее место. В результате было принято решение воссоздать три конструкции по оригинальному образцу. Пресс-служба Смольного

Работы по воссозданию выполнили мастера витражных мастерских.

