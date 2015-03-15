Для петербургских очередников отремонтируют три исторических здания

В Петербурге для очередников отремонтируют три исторических здания. В результате более 227 семей смогут приобрести квартиры после выполнения работ, сообщили в Жилищном комитете города 7 апреля.

В частности, скоро будет готов заключительный объект на Кондратьевском проспекте, 40к7. В доме восстановили перекрытия, крышу, лестничные пролеты и укрепили фундамент. А архитекторы и строители провели перепланировку, при этом бережно сохранены исторические детали: двери из массива лиственницы и деревянные стеклопакеты.

В доме на Каменноостровском проспекте, 26-28, закончились работы на фасадах двух флигелей, в настоящее время ведется гидроизоляция фундамента. Обновлена кровля, установлены новые окна и заменены инженерные сети.

Кроме того, завершается капремонт на проспекте Стачек, 172, – в части памятника "Дача К. Е. Сиверса". Специалисты восстановили лепнину фасадов, выполнили перепланировку и полностью заменили все инженерное оборудование. Там жилье получат 60 очередников.

В ближайшие 3 года планируется ввести 10 объектов, три из них – памятники архитектуры.

