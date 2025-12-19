В Петербурге расширят меры социальной поддержки в рамках нацпроекта "Семья"

Новыми мерами поддержки воспользовались 11 тыс. семей.

В рамках национального проекта "Семья" Петербург расширит меры социальной поддержки. Его реализуют с прошлого года, напомнили в Смольном 30 января.

В частности, в 2025-м во всех районах заработали бесплатные пункты проката предметов первой необходимости для младенцев. В вузах появились комнаты матери и ребенка, а беременным студенткам начали предоставлять единовременные выплаты в размере 100 тыс. рублей. Многодетные семьи получают компенсацию в 50% от стоимости обучения ребенка в университетах и профессиональных образовательных организациях. Кроме того, многодетным семьям при рождении третьего и последующих детей погашают ипотечные кредиты общей суммой до 1 млн рублей.

Мы планируем дополнительно поддержать студенческие семьи, ввести дополнительную выплату. Готовы помогать беременным студенткам всех форм обучения, а не только обучающимся очно. Прорабатываем возможность расширения мер поддержки для детей из многодетных семей. Александр Беглов, губернатор

