В Петербурге утвердили распределение жилья для очередников на 2026 год

Более двух тысяч семей получат квартиры от города в следующем году.

Власти Санкт-Петербурга утвердили Жилищный план на 2026 год, согласно которому государственные квартиры получат более 2300 семей, состоящих на городском жилищном учете.

Документ предусматривает увеличение объемов предоставления жилья льготным категориям граждан. Основной акцент сделан на поддержку многодетных семей, а также ветеранов боевых действий и членов их семей.

В 2026 году квартиры планируется передать 286 многодетным семьям. Для сравнения, в 2025 году жилье получили 151 семья этой категории. Объем предоставления квартир ветеранам боевых действий составит 475 семей, что превышает показатель предыдущего года, когда жилье было выделено 428 семьям. Новое жилье для очередников распределят в пяти районах города, включая Выборгский и Кировский. Квартиры расположены в современных жилых домах. Распределение запланировано с учетом равномерного заселения районов и развития городской инфраструктуры.

По данным Жилищного комитета, за последние пять лет количество семей, состоящих на городском жилищном учете, сократилось в 2,5 раза. В ведомстве отмечают, что при сохранении текущих темпов обеспечения жильем всех граждан, находящихся в очереди на данный момент, планируется полностью решить жилищный вопрос к 2035 году.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суды все чаще отменяют решения собраний жильцов.

Фото: pxhere