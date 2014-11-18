С начала года свыше 550 семей получили квартиры от Петербурга
Сегодня, 15:54
С начала года свыше 550 семей получили квартиры от Петербурга

Сам годовой план составляет 2,3 тыс. квартир.

В Петербурге с начала 2026 года свыше 550 семей получили квартиры от города, что более 25% от плана. Об этом рассказали в Жилищном комитете 6 апреля. 

В этом году существенно увеличили плановые показатели для многодетных семей. В целом предоставление жилья выросло почти в два раза – со 159 до 286 семей. Сам годовой план составляет 2,3 тыс. квартир. 

Мы также последовательно сокращаем время ожидания в улучшении жилищных условий для тех, кто нуждается в поддержке в первую очередь. 

Денис Удод, председатель Жилищного комитета Петербурга 

Ранее на Piter.TV: долгосрочная аренда квартир в Петербурге подешевела на 6-7% с начала года. К концу марта средняя цена аренды достигла 33,2 тыс. рублей в месяц. 

