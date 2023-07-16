Долгосрочная аренда квартир в Петербурге подешевела на 6–7% с начала года

С начала 2026 года рынок долгосрочной аренды жилья в Санкт-Петербурге демонстрирует устойчивое снижение цен. По данным аналитиков, на которые ссылается издание "Ведомости Северо-Запад", средняя стоимость съема квартир упала на 6–7%.

К концу марта средняя цена аренды студии достигла 33 200 рублей в месяц, что на 6% ниже показателей начала года. Снижение коснулось и более просторного жилья: аренда однокомнатных квартир подешевела на 7% (до 42 000 рублей), а двухкомнатных — также на 7% (до 62 400 рублей).

Падение ставок было неравномерным по районам. Наиболее заметное снижение произошло в Петроградском (-12%, до 81 900 рублей), Петродворцовом (-11%, до 29 900 рублей), Кронштадтском (-10%, до 36 300 рублей) и Красногвардейском районе (-8%, до 35 400 рублей).

Тренд на удешевление аренды начался еще в конце 2025 года и продолжился в текущем периоде. В результате годовой рост оказался минимальным: с марта прошлого года аренда студий подорожала всего на 3%, а однокомнатных квартир — на 7%. При этом съем двухкомнатного жилья за год даже подешевел на 6%.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть стала лидером в рейтинге регионов по вводу жилья на одного жителя.

