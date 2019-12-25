Ленобласть стала лидером в рейтинге регионов по вводу жилья на одного жителя

По данным РИА Новости, Ленинградская область в прошлом году заняла первое место среди российских регионов по объему введенного жилья в расчете на одного жителя. Показатель составил 2,05 квадратных метра на человека. Аналитики подчеркивают, что это не первый подобный успех для региона.

В тройку лидеров также вошли Тюменская область и Республика Алтай. В то же время аутсайдерами рейтинга стали Магаданская и Мурманская области, а также Чукотский автономный округ.

В целом по стране в 2025 году было введено в эксплуатацию 108,1 миллиона квадратных метров жилья. Этот результат на 0,4% превысил показатели предыдущего, 2024 года.

Ранее Ленобласть вошла в десятку регионов с самыми просторными частными домами на продажу.

Фото: Piter.TV