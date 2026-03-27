Ленобласть вошла в десятку регионов с самыми просторными частными домами на продажу

За квартал прирост медианной площади составил 2,9%.

Нейросеть Алиса AI провела исследование средней площади частных домов в регионах России, основываясь на данных тематического поиска Яндекса. В марте 2026 года средняя площадь выставленных на продажу домов по стране составила 102,5 квадратных метра, что на 8,3% больше, чем в марте 2025 года. Медианная стоимость квадратного метра за год увеличилась на 12,8% и достигла 66,1 тысячи рублей. Об этом "Вечернему Санкт-Петербургу" сообщили в пресс-службе Яндекса.

В Ленинградской области средняя площадь частных домов, выставленных на продажу, выросла на 5,7% и составила 133,9 квадратных метра. За квартал прирост медианной площади составил 2,9%.

Наиболее просторные дома предлагаются в Московской области (231,3 квадратных метра), Чеченской Республике (209,4 квадратных метра) и Ингушетии (179,3 квадратных метра). За год средняя площадь значительно увеличилась в Иркутской области (+29,9%), Чувашии (+28,8%), Курской области (+28%), Московской области (+25,1%) и Липецкой области (+23,3%).

Алиса AI отмечает, что наличие просторных домов в ряде регионов связано с устойчивым спросом, особенно в кавказских республиках, где популярны объекты для больших семей, а также в столичных регионах с дорогими сегментами недвижимости.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти оптовые цены на яйца упали на 20%.

