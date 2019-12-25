В Ленобласти оптовые цены на яйца упали на 20%

Цены на яйца, производимые птицефабриками Ленинградской области, снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона.

Оптовая стоимость яиц остается стабильной в преддверии Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 12 апреля. Несмотря на традиционно повышенный спрос перед праздником, цены на яйца в Ленинградской области оказались значительно ниже, чем в 2025 году.

За первые два месяца 2026 года в регионе было произведено почти 668 миллионов яиц, что на 115,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это свидетельствует о значительном росте производства и стабилизации цен на внутреннем рынке.

Ранее вице-губернатор Ленинградской области Олег Малащенко сообщил, что на птицефабриках региона содержится 33 миллиона кур. Крупнейшие производители области — компании "Синявинская" и "Роскар" — вместе обеспечивают около 9% от общего объема производства яиц в России.

