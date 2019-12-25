Первые за сезон съедобные грибы нашли в Ленобласти

Саркосцифу обычно употребляют в жареном виде после предварительного отваривания.

В лесах Ленобласти появились первые весенние грибы — саркосцифы, известные как "алая эльфова чаша". Об этом сообщила любительница тихой охоты Елена Данилова в группе "Грибы и Грибники СПб" во "ВКонтакте", где уже появились первые фотографии находок из Лужского района.

Ранее грибники в регионе начали собирать и дикорастущие ягоды. Например, один из петербуржцев вместо стакана клюквы случайно собрал 25 килограммов. Это говорит о том, что сезон сбора ягод в Ленинградской области уже стартовал.

Фото: ВКонтакте / Грибы и Грибники СПб (Елена Данилова)