В 2026 году в Ленобласти создадут 4 новые ООПТ

В 2026 году в Ленинградской области появятся четыре новые особо охраняемые природные территории (ООПТ). В перечень войдут заказники: "Зеленецкие мхи", "Дубоемский мох", "Ялкала-Алакуль" и "Верховья рек и парков Петергофской дороги". На сегодняшний день в регионе уже действует 58 ООПТ. По их территории проложено 53 экологических маршрута общей протяженностью свыше 430 километров.

Развитие сети экотроп осуществляется в рамках проекта "Тропа47" под личным контролем губернатора Александра Дрозденко. Ленинградское областное отделение ВООП выразило благодарность региональным властям за активную работу по сохранению природного наследия.

Как подчеркнула Наталья Калягина, заместитель председателя отделений ВООП, Петербургское городское и Ленинградское областное отделения ВООП уже внесли свой вклад в создание ООПТ, готово поддерживать развитие новых территорий и содействовать организации экологических маршрутов.

