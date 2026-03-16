Культурно-досуговый центр для молодежи построят под Сосновым Бором

Архитектурная концепция молодежного центра в поселке Липово, расположенного в непосредственной близости от Соснового Бора, получила одобрение Экспертного совета при комитете градостроительной политики Ленинградской области. Как уточнили "Петербургскому дневнику" в профильном подразделении строительного блока региона, проектом предусмотрено возведение крупного культурно-досугового и спортивно-оздоровительного комплекса, дополненного объектами общественной инфраструктуры, такими как рестораны и отели.

Главный архитектор региона Сергей Лутченко подчеркнул важность учета экологических особенностей местности, граничащей с побережьем Финского залива. Архитекторы подробно проработали интеграцию построек в природную среду, определили оптимальные варианты обустройства открытых пространств и разработали сценарии круглогодичного использования территории.

По мнению эксперта, итоговый проект создает условия для становления молодежного центра как ядра данной зоны, гармонично дополняясь функциями досуга и спорта, формирующими целостное пространство для комфортного пребывания и активной жизнедеятельности молодежи.

Ранее мы сообщили о том, что более 3 тыс. подключений домовладений к газу выполнено в Ленобласти с начала года.

Фото: Telegram / Стройб|ЛО|к