Более 3 тыс. подключений домовладений к газу выполнено в Ленобласти с начала года

Президентская программа социальной догазификации продолжает активно развиваться в Ленинградской области. С января 2026 года регион уже подключил к газовым сетям свыше 3023 домохозяйств.

Согласно информации от АО "Газпром газораспределение Ленинградской области", потенциальный охват программой насчитывает около 84 983 домовладений. Между тем число желающих присоединиться уже превысило отметку в 97 тысяч заявителей. Сегодня договоры на подключение заключили десятки тысяч жителей, из которых завершили процедуру подключения 34 646 семей, что соответствует приблизительно 61% от общего количества заключенных контрактов.

Администрация региона подчеркивает, что расширение возможностей газоснабжения стало возможным благодаря интенсивному развитию сети газопроводов за последние годы. Жители Ленинградской области имеют возможность подать заявление на участие в программе различными удобными способами: посетив клиентские центры и передвижные офисы компании, воспользовавшись услугами Единого оператора газификации, обратившись в многофункциональный центр либо подав заявку онлайн через портал "Госуслуги".

Фото: Правительство Ленобласти