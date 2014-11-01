Новый межпоселковый газопровод будет обслуживать пять населенных пунктов Приозерского района

Газовая магистраль проходит рядом с посёлками Коммунары, Кротово, Быково и Мельниково, а также имеет ответвление к посёлку Беличье.

Специалисты АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" завершили прокладку межпоселкового газопровода общей длиной 31,2 километра, обеспечивающего доступ к природному газу жителям пяти населённых пунктов Приозерского района Ленобласти.

Газовая магистраль проходит рядом с посёлками Коммунары, Кротово, Быково и Мельниково, а также имеет ответвление к посёлку Беличье. Проект осуществлён согласно программе развития газоснабжения и газификации региона на период 2026–2030 годов.

Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" Вячеслав Бузин сообщил, что благодаря новому газопроводу появится возможность подключить к голубому топливу около тысячи домохозяйств.

Осуществляя подобные инициативы, власти стремятся повысить качество жизни населения в сельской местности и способствовать дальнейшему улучшению социально-коммунальной инфраструктуры региона.

Фото: Правительство Ленобласти