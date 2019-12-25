Правительство Ленобласти разбирается с большими счетами за электроэнергию

Судя по отзывам местных жителей, январские и февральские счета за электроэнергию существенно превысили обычные показатели.

Жители Ленинградской области ожидают перерасчета за потребление электроэнергии после значительного увеличения квартплаты в начале 2026 года. Особое беспокойство испытывают владельцы частных домов с электрическим отоплением, сообщает spb.aif.ru.

Судя по отзывам местных жителей, январские и февральские счета за электроэнергию существенно превысили обычные показатели. Одна из жительниц региона заявила, что раньше зимой оплата электричества не превышала 18–20 тысяч рублей, но в январе сумма внезапно взлетела до 30 тысяч, а в феврале — до 32 тысяч рублей. Другая домохозяйка из посёлка "Алмазное" получила после Нового года счет на астрономическую сумму — 97 тысяч рублей.

Правительство Ленинградской области дало объяснения сложившейся ситуации, сославшись на особенности действующей тарифной сетки. С 2025 года в регионе применяется трёхступенчатая структура расчётов: до 1500 кВт⋅ч, до 4500 кВт⋅ч и свыше 6000 кВт⋅ч в месяц. При выходе за рамки первого интервала тарифы повышаются. Для домов, не подключённых к газу и использующих электрическое отопление, был установлен специальный социальный порог в 2700 кВт⋅ч, однако продление этой меры на 2026 год затянулось, что повлекло начисление повышенных тарифов большинству плательщиков.

Жителям предложено обратиться в "Петербургскую сбытовую компанию" (ПСК) с заявлением на перерасчёт, подтвердив отсутствие газа в доме. Однако на деле процесс обработки заявлений затягивается: срок рассмотрения доходит до 30 дней, а некоторые документы необходимо представлять повторно.

Пока большинство хозяев частных домов вынуждены ждать прихода новых квитанций, чтобы удостовериться, проведен ли перерасчёт и возвращены ли излишне уплаченные средства.

Фото: Pxhere