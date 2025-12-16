Поиски семьи Усольцевых прервали из-за возможных зацепок

В зоне поисков пропавших супругов и их пятилетней дочери обнаружили вещи.

Следственный комитет приостановил поисковую операцию семьи Усольцевых, которая пропала в Кутурчинском Белогорье в сентябре прошлого года. На месте поисков нашли вещи, сообщили ТАСС в СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

В ведомстве уточнили, что их исследуют для установления их принадлежности пропавшим туристам. Всего в ходе поисков специалисты и волонтеры обследовали около тысячи квадратных километров труднопроходимой горной тайги. Большую часть территории исследовали с помощью дронов. Полученные кадры тщательно изучались на предмет присутствия людей.

Теперь следствие будет проводить анализ всей собранной информации. Если у следователей не появится новых данных, то масштабные поиски могут полностью прекратить или продолжать на отдельных участках.

Семья Сергей и Ирина Усольцевы и их малолетняя дочь бесследно исчезли 28 сентября 2025 года во время похода в горы. СК рассматривает несколько сценариев произошедшего — от несчастного случая до того, что супруги сбежали за границу.