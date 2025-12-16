Появилось видео поисков семьи Усольцевых в тайге с дронами

В тайге Красноярского края продолжаются поиски супругов Усольцевых, пропавших во время туристического похода осенью 2025 года.

Следственный комитет возобновил поиски семьи Усольцевых, пропавших в Кутурчинском Белогорье во время турпохода. Специалисты выезжают на спецтехнике и осматривают тайгу с помощью дронов, сообщила пресс-служба СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Поиски супругов и их пятилетней дочери пришлось прервать в октябре из-за снегопада, сильного ветра и минусовых температур. С 4 июня ведомство организовало дополнительные поисковые мероприятия, в которых участвуют спасательные службы, силовые ведомства, специалисты службы Госохотнадзора и волонтеры. Всего в поисках задействовано около 80 человек.

Судя по кадрам, поиски ведутся на специализированной технике в лесу. Участники поисковой операции тщательно осматривают каменистые скалы Кутурчинского Белогорья.

Семейная пара Ирина и Сергей Усольцевы вместе со своей дочерью пропали в сентябре прошлого года. Родственники забили панику, когда женщина не вышла на работу. Позже волонтеры нашли машину пары, в которой лежала крупная сумма денег.

Видео: СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии