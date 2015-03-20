На подготовку к посевной в Ленобласти направят почти 740 млн рублей

По словам главы региона, подготовительные мероприятия начинаются задолго до окончания снежного покрова.

Агропроизводители Ленинградской области получат финансовую поддержку в размере около 740 миллионов рублей на подготовку и проведение посевной кампании, объявил губернатор Александр Дрозденко в социальных сетях. Об этом пишет spb.aif.ru.

По словам главы региона, подготовительные мероприятия начинаются задолго до окончания снежного покрова. Выплата субсидий сельскохозяйственным предприятиям уже ведется. Полученные средства предназначены для закупки удобрений, семенного материала, химсредств защиты растений и топлива.

Посевная кампания — важнейший этап для растениеводов, требующий значительных финансовых затрат. Необходимо заранее подготовить всё необходимое, иначе есть риск пропустить оптимальное время для посадок, потерять драгоценные агроклиматические условия, уточнил губернатор.

Кроме того, сельским хозяйствам предоставляются субсидии на погашение краткосрочных кредитов, предоставляемых под льготные проценты. Данные займы обычно берутся в весенний период и возвращаются осенью после сбора урожая.

