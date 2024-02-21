Ленобласть стала главным производителем цветов среди регионов СЗФО

Ожидается, что к концу 2026 года объемы производства достигнут отметки в 68 миллионов рублей.

В 2025 году Ленинградская область заняла лидирующую позицию среди регионов Северо-Западного федерального округа (СЗФО), став крупнейшим производителем цветов. Объем выпуска увеличился на 10%, достигнув уровня в 62 млн единиц, сообщает издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на экспертов Россельхозбанка (РСХБ).

Ожидается, что к концу 2026 года объемы производства достигнут отметки в 68 миллионов рублей. Регион демонстрирует одни из наиболее динамичных показателей роста в отрасли, опережая Южный федеральный округ, Северокавказский и Уральский регионы.

Основные объёмы поставок цветов обеспечиваются двумя областями округа: в Ленинградской области производится более 34 миллионов цветов, в Калининградской — свыше 17 миллионов. Другие субъекты округа демонстрируют меньшую активность: в Вологодской и Новгородской областях ежегодно выращивается менее пяти миллионов экземпляров, причем основную нагрузку несут небольшие частные фермерские хозяйства.

Успешность региональных флористов обусловлена адаптацией современных технологий. Руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова подчеркивает, что местные производители освоили современные методы защиты растений от неблагоприятных погодных условий, позволяющие стабильно поставлять свежесрезанные цветы на рынок круглый год. Повышенный потребительский интерес способствует развитию селекции новых сортов.

Развитие сектора поддерживается государственной поддержкой и протекционистскими мерами. Эксперт консалтинговой компании "ВМТ Консалт" Екатерина Косарёва обращает внимание на повышение пошлин на ввоз иностранной цветочной продукции в Россию с 5 до 20 процентов в 2024 году, что существенно улучшило позиции отечественных роз и хризантем. Ранее доля российского цветка на рынке составляла всего 14%, сегодня она достигает одной четвертой доли рынка.

Анализируя предпочтения потребителей, эксперты отмечают устойчивый спрос на традиционные виды цветов: розы остаются самыми популярными (до 75% продаж), за ними следуют хризантемы и тюльпаны. Перед праздником 8 Марта особым спросом пользовались тюльпаны, занимавшие 40% объема закупок, а розы приобрели около трети покупателей.

Кроме того, растёт популярность покупки нескольких букетов одновременно: 65% опрошенных сделали выбор в пользу множественного приобретения цветов. Растёт интерес и к растениям в горшечной культуре: ими воспользовались 18% покупателей, предпочитая мини-розочки и фиалки. Любопытно отметить тенденцию к росту спроса на семена садовых культур: в первой декаде марта жители Санкт-Петербурга увеличили покупку семян бархатцев, петуний и даже декоративных помидоров на 12%.

Активное развитие садоводческой индустрии в регионах северо-запада обусловлено благоприятными условиями энергетической инфраструктуры. Круглогодичное производство требует постоянного отопления и дополнительного освещения, и именно наличие развитых энергосетей обеспечивает эффективность тепличных хозяйств Ленинградской области, позволяя вести активную работу даже в зимний сезон.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть вошла в топ-3 регионов по спросу на посуточную аренду жилья этой зимой.

Фото: Pxhere