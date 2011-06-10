Ленобласть вошла в топ-3 регионов по спросу на посуточную аренду жилья этой зимой

Квартиру в регионе можно было снять в среднем за 4 тыс. рублей в сутки.

Ленинградская область вошла в тройку самых популярных направлений для посуточной аренды жилья зимой 2025/26 года. Вместе с ней в лидерах — Москва с областью и Краснодарский край, сообщили в пресс-службе "Авито Путешествий". По сравнению с прошлым сезоном количество бронирований в регионе выросло на 11%.

В среднем снять квартиру в Ленинградской области можно было за 4000 рублей в сутки, а загородный дом — за 15 400 рублей. Туристы обычно бронировали квартиры на трое суток и заселялись вдвоём, а в домах оставались на две ночи компаниями из пяти человек.

По данным сервиса, спрос на посуточную аренду загородной недвижимости в целом по стране вырос на 12%. Чаще всего россияне снимали дома, дачи и коттеджи в Московской и Ленинградской областях, Краснодарском крае, Республике Башкортостан, Челябинской области и Республике Татарстан.

Среди регионов из топ-15 наибольший рост бронирований загородного жилья показали Пермский край (+25%), Нижегородская (+25%) и Свердловская области (+24%). В Ленинградской области этот показатель увеличился на 11%.

Самые доступные цены на посуточные квартиры зимой зафиксировали в Республике Башкортостан (2700 рублей за ночь), Иркутской (2800 рублей), Самарской и Челябинской (по 2900 рублей) областях. Загородное жильё дешевле всего стоило снять в Иркутской области (11 200 рублей за ночь), Челябинской области (11 500 рублей) и Республике Башкортостан (11 600 рублей).

Как отметила руководитель по развитию сервисов для арендодателей "Авито Путешествий" Рауль Салахов, зимний спрос традиционно сконцентрирован вокруг горнолыжных курортов, Байкала и северных направлений. Для роста популярности региону важно формировать собственные поводы для поездок — фестивали, спортивные события, гастрономические маршруты и оздоровительный туризм.

Фото: Piter.TV