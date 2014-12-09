Юрист рассказал, что за табачный дым от соседей можно получить компенсацию

Граждане России в судебном порядке могут потребовать компенсацию в том случае, если в их квартиру от соседей попадает табачный дым. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Георгий Пачулия. Эксперт объяснил, что жители многоэтажных домов имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия любых последствий потребления табака. Если соседи не реагируют на замечания, то за восстановлением своих прав человек может обратиться в судебную инстанцию. На практике сумма компенсации морального вреда составляет от пяти до двадцати тысяч руб.

Каждый случай рассматривается судом индивидуально с учетом всех обстоятельств. Зависит от того, как повлиял табачный дым на человека или членов его семьи. Георгий Пачулия, юрист

При этом федеральным законодательством не запрещено курение в самой квартире, однако нужно учитывать, что использования жилого помещения не должно нарушать права третьих лиц.

