В России вступил в силу обновленный перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг раскрыл изменения в реестре.

На российской территории вступили в силу изменения, внесенные федеральным правительством в перечень товаров, разрешенных к ввозу по механизму параллельного импорта. Ранее соответствующий приказ от министерства по промышленности и торговли был утвержден в конце ноября 2025 года. Часть положений документа начала действовать спустя шесть месяцев после публикации в СМИ. Согласно обновленному реестру, власти исключили из списка несколько позиций компьютерной техники брендов Acer, Asus, Fujitsu, HP, IBM, Intel, Samsung, Toshiba и прочую технику. Чиновники говорили, что такие изменения не повлияют на ассортимент товаров, представленный на отечественном рынке, так как на данный момент для зарубежных позиций существуют российские аналоги.

Кроме компьютерной техники, из перечня исключены электробритвы Braun, зубные пасты Biorepair, печатная техника и краска Ricoh, игрушки Spin Master, а также ряд других товаров.Напомним, что механизм параллельного импорта действует по стране с марта 2022 года. С его помощью можно вводить в Россию товары без согласия правообладателей. Перечень разрешенной продукции регулярно обновляется.

