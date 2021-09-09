Такие данные опубликовали представители аналитического центра Bruegel.

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) на территорию Европейского союза за период с января по апрель 2026 года составили 8,98 миллиардов кубометров, увеличившись на 18,5 процентов. Соответствующее заявление сделали представители информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на сведения от регионального аналитического центра Bruegel. Данные говорят о том, что за прошлый месяц ЕС импортировал порядка 2,17 миллиардов кубометров отечественного СПГ. Таким образом рост показателя составил 15 процентов. За март поставки достигли исторического максимума в связи с прекращением отгрузок с Ближнего Востока на фоне вооруженного конфликта США и Израиля с Ираном.

Напомним, что в силу вступил российский запрет на СПГ по краткосрочным контрактам. Импорт Евросоюзом российского СПГ в I квартале составил около 6,8 миллиардов кубометров против 5,7 миллиарда кубометров, зафиксированных годом ранее. Суммарный импорт СПГ Европой в январе - апреле вырос на 5,3 процента. В апреле 2026 года Европа закупила 12,28 миллиардов кубометров СПГ. Этот уровень на восемь процентов ниже аналогичных показателей прошлого года, а также на 13 процентов меньше показателя марта 2026 года.

