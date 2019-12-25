Суммарные траты снизились на 10% год к году.

Россияне заказывают за рубежом все более бюджетную технику и электронику. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на подсчеты сервиса CDEK.Shopping.

Отмечается, что в первом квартале 2026 года россияне стали на 9% чаще заказывать электронику из-за границы. При этом суммарные траты снизились на 10% год к году. Кроме того, средний чек упал на 18% и составил 57,7 тыс. рублей.

По данным CDEK.Shopping, в структуре заказов лидируют смартфоны. При этом их доля сократилась до 28,4%. Доля ноутбуков упала до 21,7%. Наблюдается рост интереса к комплектующим для ПК и аудиотехнике. Популярность закупок техники из-за рубежа объясняется двумя факторами: сокращение ассортимента у российских дистрибуторов и выгодная цена при покупке за рубежом даже с учетом таможенных платежей.

