Минпромторг установил размер технологического сбора на электронику для производителей и поставщиков техники. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на постановление и распоряжение правительства.

Отмечается, что за каждый ноутбук придется заплатить 500 рублей. Платеж за смартфон составит 250 рублей, за проводной телефон с беспроводной трубкой – 100 рублей, за другие аппараты – 25 рублей. В Минпромторге подчеркнули, что работа над проектом закона ведется с "привлечением бизнес-сообществ, отраслевых объединений и заинтересованных организаций".

Перечень устройств, подпадающих под новые правила, планируется расширить в будущем. Сообщается, что уплата взноса станет обязательным условием для допуска техники на рынок. Кроме того, специальная система автоматически рассчитает сумму в течение трех дней после уведомления о вводе товара в оборот.

Ранее мы сообщали, что цена апельсинов в России снизилась на 16,7%.

Фото: pxhere.com