Врач Шишонин посоветовал технику засыпания "4-7-8" при пробуждении среди ночи

Среди них дыхательные упражнения, аффирмации и даже короткая прогулка по комнате.

Если человек внезапно проснулся среди ночи, не стоит пытаться переключить мозг в режим отдыха насильно. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач Александр Шишонин. Эффективные техники засыпания он посоветовал в беседе с Life.ru.

Одним из действенных способов медик назвал технику "4-7-8". Нужно сделать вдох на четыре счета, затем задержать дыхание на семь секунд и медленно выдыхать через рот в течение восьми секунд. Упражнение следует повторить от четырех до восьми раз.

Еще одна эффективная техника — дыхание через ноздри. Врач объяснил, что нужно закрыть правую ноздрю пальцем, вдохнуть через левую на четыре секунды, затем закрыть левую и выдохнуть через правую на шесть секунд. Чередовать следует пять-десять раз.

Также быстро заснуть после резкого пробуждения поможет техника аффирмации. Ее суть заключается в том, чтобы мысленно повторить 10–20 раз фразу о том, что тело тяжелеет, дыхание становится спокойным, а сон приходит легко и глубоко. При этом важно визуализировать, как волна тепла разливается по телу.

Если уснуть не получается, Шишонин порекомендовал не лежать в постели без сна, а встать и немного подвигаться. Можно выполнить суставную гимнастику или просто походить по комнате. Также полезно выпить стакан теплой воды, чтобы успокоить нервную систему и избежать обезвоживания. Еще один совет врача — взять блокнот и в течение трех-пяти минут записывать все мысли подряд, без цензуры и структуры.

Плохой сон может увеличить риск сердечных заболеваний.

