Плохой сон может увеличить риски сердечных заболеваний

Ученые проанализировали данные о не 6820 взрослых американцев.

Ученые из Университета Южной Флориды провели исследование и пришли к выводу, что плохой сон пагубно влияет на здоровье сердца. Так, риск сердечных заболеваний может увеличиться на 141%. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Всего ученые исследовали данные о сне 6820 взрослых американцев. Средний возраст составил 53года. Добровольцы сами сообщили характеристики своего сна, а также историю сердечных заболеваний. Порядка 633 человек из них носили на запястье устройство, которое регистрирует активность сна.

Исследователи сосредоточились на нескольких аспектах здоровья сна: регулярность, удовлетворенность, бдительность в часы бодрствования, время сна, эффективность и продолжительность сна. Затем эти параметры связали с диагностированным врачом заболеванием сердца.

Оказалось, что риск сердечных заболеваний был выше у тех, кто отмечал увеличенное количество проблем со здоровьем во время сна.

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