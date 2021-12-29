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Ученые из Израиля создали имплантаты человеческого спинного мозга
Сегодня, 16:36
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Ученые из Израиля создали имплантаты человеческого спинного мозга

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Это поможет при лечении паралича.

Ученые из Тель-Авивского университета создали имплантаты человеческого спинного мозга, что в будущем поможет при лечении паралича. Об этом сообщает eurekalert.org.

Для этого были использованы клетки человека, которые имплантировали в животных с хроническим параличом. Способность ходить восстанавливалась в 80% тестов. Такое проектирование имитирует развитие спинного мозга у человеческих эмбрионов.

Суть технологии заключается в том, что пациента берется немного жировой ткани из живота. После отделения клеток от внеклеточного матрикса с помощью генной инженерии перепрограммируются клетки. Их возвращают по сути в стволовые клетки. В результате они превращаются превращаются в трехмерные имплантаты нейронных сетей, содержащих двигательные нейроны.

В настоящий момент проходят клинические испытания на людях.

Ранее мы писали, что человек ускоряет эволюцию животных и растений. 

Фото: pixabay 

Теги: израильские ученые, имплантаты спинного мозга, паралич
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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