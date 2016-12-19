Петербургского геймера спасли от паралича после месяцев на энергетиках

Врачи вернули к жизни 22-летнего петербуржца.

В Петербурге врачи Александровской больницы продолжают реабилитацию 22-летнего пациента, который утратил способность ходить после продолжительного употребления энергетических напитков. Молодого человека госпитализировали в тяжелом состоянии, ранее он неоднократно обращался за медицинской помощью из-за сильных болей и резкого ухудшения самочувствия. Об этом сообщает КП-Петербург.

По словам врачей, пациенту диагностировали "полиневритический синдром", сопровождающийся выраженной мышечной слабостью, нарушением голоса и снижением чувствительности в конечностях. Как сообщила замглавного врача Людмила Рожковская, энергетические напитки сыграли "ключевую роль" в развитии интоксикации, осложнившей течение хронического панкреатита.

Медики уточнили, что из-за нарушения работы ЖКТ и выявленных кист поджелудочной железы состояние пациента ухудшалось на протяжении нескольких месяцев. По их словам, "шансы выжить были 50 на 50", однако после интенсивного лечения он смог стабилизировать состояние.

Пациент проходит курс длительной реабилитации, включая восстановительные тренировки и занятия с использованием специальных медицинских тренажеров. В больнице отметили, что говорить о полном восстановлении пока "крайне сложно".

Родственники сообщили, что реабилитация потребует значительных усилий и финансовых затрат, а лечение предстоит продолжать после выписки. Мать пациента заявила, что обращается за помощью к неравнодушным людям, чтобы обеспечить необходимые условия для восстановления.