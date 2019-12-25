  1. Главная
В Петербурге геймер признался полиции, что заранее планировал убийство знакомого
Сегодня, 17:40
В Санкт-Петербурге 19-летний житель Ухты признался оперативникам, что заранее продумывал убийство.  

Юношу по имени Владимир на протяжении нескольких месяцев преследовали навязчивые мысли о совершении убийства. Он рассказывал, что проводил много времени за компьютерными играми и размышлял о возможности нападения на случайного прохожего. Позже решил, что это слишком рискованно, и выбрал в качестве жертвы знакомого.

13 октября вечером Владимир приехал к нему домой на Среднерогатскую улицу. Молодые люди вместе распивали алкоголь, после чего гость нанес хозяину смертельные удары молотком и ножом, которые принес с собой. После произошедшего подозреваемый направился в район Парголово, где сообщил знакомым о содеянном и попытался покончить с собой.

Владимира госпитализировали в состоянии средней тяжести, его палата находится под охраной. Следствие намерено назначить ему психолого-психиатрическую экспертизу. По предварительным данным, ранее на учете в психоневрологическом диспансере он не состоял, но принимал антидепрессанты.

