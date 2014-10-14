Разыскивается мужчина, распыливший газовый баллончик на "Ладожской"

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правоохранители Красногвардейского района Петербурга проводят проверку по факту конфликта на станции метрополитена "Ладожская". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полицию 12 октября позвонили из больницы и сообщили о том, что к ним госпитализировали 33-летнего мужчину с химическим ожогом обоих глаз. По словам пострадавшего, неизвестный распылил ему в лицо содержимое газового баллончика.

Злоумышленника разыскивают, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: в школе Кировского района мальчик отдал одноклассникам 75 тыс. рублей, чтобы его не обижали.

Фото: Piter.TV