Мужчина из Карелии распылил перцовку в пенсионера на Таллинском шоссе

Полиция задержала хулигана из Карелии. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям Ломоносовского района 3 мая обратился 80-летний пенсионер, заявивший, что в ходе конфликта в автобусе неизвестный распылил в него содержимое перцового баллончика. После злоумышленник вышел на остановке на Таллинском шоссе.

Накануне вечером на Московском проспекте по подозрению поймали 53-летнего мужчину. Перцовый баллончик изъят.

