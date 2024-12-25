Сегодня, 11:58
Мужчина из Карелии распылил перцовку в пенсионера на Таллинском шоссе

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Полиция задержала хулигана из Карелии. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям Ломоносовского района 3 мая обратился 80-летний пенсионер, заявивший, что в ходе конфликта в автобусе неизвестный распылил в него содержимое перцового баллончика. После злоумышленник вышел на остановке на Таллинском шоссе. 

Накануне вечером на Московском проспекте по подозрению поймали 53-летнего мужчину. Перцовый баллончик изъят. 

Видео: пресс-служба МВД России 

