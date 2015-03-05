Житель Петербурга распылил перцовку в соседа после замечания о мусоре
Сегодня, 11:34
Семье пострадавшего не нравилось, что соседи оставляют бытовые отходы на лестнице.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 6 мая. 

В сентябре прошлого года на лестничной площадке дома по улице Михаила Дудина между соседями произошел конфликт. В разгар ссоры фигурант распылил перцовый баллончик оппоненту в лицо. У потерпевшего зафиксировали химический ожог конъюнктивы роговицы обоих глаз, его госпитализировали в больницу. 

Причиной случившегося стал мусор. Семье пострадавшего не нравилось, что соседи оставляют бытовые отходы на лестнице.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

