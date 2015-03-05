Житель Петербурга распылил перцовку в соседа после замечания о мусоре

Семье пострадавшего не нравилось, что соседи оставляют бытовые отходы на лестнице.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя, которому вменяют п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 6 мая.

В сентябре прошлого года на лестничной площадке дома по улице Михаила Дудина между соседями произошел конфликт. В разгар ссоры фигурант распылил перцовый баллончик оппоненту в лицо. У потерпевшего зафиксировали химический ожог конъюнктивы роговицы обоих глаз, его госпитализировали в больницу.

Причиной случившегося стал мусор. Семье пострадавшего не нравилось, что соседи оставляют бытовые отходы на лестнице.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что разыскиваются напавшие на студента в Московском районе.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга