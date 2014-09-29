Разыскиваются напавшие на студента в Московском районе

Полиция Московского района разыскивает напавших на 18-летнего студента. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Молодой человек обратился к правоохранителям 4 мая. Возле дома 45 по проспекту Космонавтов неизвестные забрали у него мобильный телефон, затем оформили на имя потерпевшего два кредита по 15 тыс. рублей. После злоумышленники прошли к банкомату и сняли со счета заявителя еще 15 тыс. рублей. По факту случившегося организована проверка.

